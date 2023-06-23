По его словам, мост будет непригоден к эксплуатации в ближайшие недели.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что повреждения Чонгарского моста, удар по которому он ранее назвал бессмысленным и ничего не решающим, оказалися "намного серьезнее", чем он думал.

В комментарии российским пропагандистам ставленник оккупантов сказал, что мост будет непригодным для движения как минимум две-три недели. "К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали", - добавил он.

По словам Сальдо, сейчас там проводятся некие работы и оккупанты решают, "что с ним делать".

Видео дня

Удар по Чонгарскому мосту: все детали

22 июня стало известно об ударе по Чонгарскому мосту в Херсонской области. Оккупанты сразу обвинили в этом украинскую армию, заявив, что ВСУ использовали для атаки ракеты Storm Shadow.

Сальдо записал видео с места удара. Гауляйтер заявил, что Украина совершила "бессмысленное действие по указке из Лондона" и произошедшее "ничего не решает для результатов спецоперации".

Также в своем видео он призвал ударить по мостам в Одесской области и молдавских Джурджулештах. В Молдове сразу потребовали от РФ объяснений.

В Оперативном командовании "Юг" отметили, что повреждения моста больно ударит по логистике оккупантов и минимизирует их возможности пополнять ресурсы.

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