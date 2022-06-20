В Мелитополе 90% учителей отказались сотрудничать с оккупантами.

Для обучения детей на оккупированных территориях Запорожской области набирают учителей в Новосибирске.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Вчера было сообщено, что из Новосибирска набирают учителей, которым предлагается переехать на оккупированные территории Запорожской области, чтобы обучать наших детей", - сказал он.

По словам Федорова, это угрожающая ситуация, потому что понятно, чему будут учить украинских детей учителя из Новосибирска.

"Поэтому крайне важным является то, чтобы уже 1 сентября дети шли в украинские школы, поэтому мы все надеемся на наши героические Вооруженные силы", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что в Мелитополе 90% учителей отказались сотрудничать с оккупантами, и это несомненный показатель патриотизма украинских педагогов.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики в первые дни войны оккупировали Мелитополь. 1 апреля Федоров заявил, что в городе все без исключения директора школ и детсадов написали заявления об увольнении, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

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