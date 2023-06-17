Впервые войска РФ зашли на беларусские полигоны 29 апреля 2022 года. С этой даты общий срок продления учений составил 60 недель.

Учения армии РФ на полигонах Беларуси продлены минимум до 25 июня. Это касается сразу 8 локаций, на которых россияне развернули свои тренировки.

О новом графике проведения учений информирует мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Там уточняют, что ранее некоторые полигоны ушли на выходные в дни 17-18 июня.

Однако уже с понедельника следующей недели учения будут длиться ориентировочно до 25 июня. График составлен таким образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 24.06;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 23.06;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 24.06;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 25.06;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 25.06;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 25.06;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 25.06;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 25.06;

Отмечается, что впервые войска РФ зашли на беларусские полигоны 29 апреля 2022 года. На данный момент общий срок продления учений составил 60 недель.

При этом мониторинговая группа считает, что войска Беларуси, несмотря на совершенствование навыков, не обладают реальным боевым опытом, чтобы вести наступательные действия.

Оккупанты "задержаться" в Беларуси минимум до конца 2023 года

Напомним, что ранее "Гаюны" отмечали, что российские войска, вероятно, не покинут территорию Беларуси до конца 2023 года.

Об этом мониторинговая группа сообщила, сославшись на данные о госзакупках услуг по вывозу мусора в тех местах, где развернули свои учения ВС РФ.

Также там спрогнозировали, что угроза нанесения ракетного удара с территории РБ по Украине сохранится минимум до середины текущего лета.

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