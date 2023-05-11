Об этом свидетельствуют данные о госзакупках услуг на полигонах, где они разместились.

Эшелоны российских войск, вероятно, будут дислоцироваться на военных полигонах Беларуси минимум до конца 2023 года. Напомним, что по данным ГУР МО, речь идет о примерной группировке в 9 тысяч военных.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн, основываясь на данных о госзакупках услуг по вывозу мусора на полигонах, где разместились войска РФ.

Аналитики напомнили, что Минобороны РФ начало кампанию по развертыванию в Беларуси группировки оккупантов еще в октябре 2022 года. На данный момент основными местами размещения российских военных считаются полигоны "Обуз-Лесновский" в Барановичском районе и полигон "Лепельский" в Витебской области.

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"Российские военные продолжают находиться на указанных полигонах и сейчас. На основании данных о госзакупках услуг по вывозу мусора есть все основания полагать, что они там будут находиться как минимум до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Гаюны вычислили, как долго сохранится "ракетная угроза" по Украине

Напомним, что ранее беларусские аналитики спрогнозировали, что угроза ракетных ударов по Украине с территории Беларуси сохранится минимум до середины лета 2023 года. На это указывало решение властей Беларуси продлить время действия зоны ограничения на полеты гражданской авиации.

В конце марта Гаюны также сообщили, что Минобороны РФ подвезло в Беларусь новую партию ракет. Речь идет о боеголовках для ЗРК С-300/400.

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