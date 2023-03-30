Ранее мониторинговая группа фиксировала опасности до начала апреля.

Угроза ракетного удара с территории Беларуси по Украине сохранится еще минимум на три месяца - примерно до начала июля. Ранее говорилось о существовании опасности до начала апреля.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуьскі Гаюн", ссылаясь на продления действия зоны ограничения на осуществление авиасообщение всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на территории Беларуси.

Речь идет о высотах от 0 до 19 800 метров на юге воздушного пространства страны. Ограничение продлили, согласно NOTAMN O0230/23 (уведомление авиаперсонала о возможной опасности), с 1 апреля по 1 июля 2023 года.

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При этом уточняется, что данный запрет не распространяется на военную авиацию Воздушных Сил Беларуси и Госпогранкомитета РБ. Также список исключений дополнили авиацией МЧС РБ, которую обычно поднимают в воздух для ликвидации пожаров.

Другими словами, угроза ракетного обстрела Украины с территории Беларуси сохраняется как минимум еще три месяца, подчеркивает мониторинговая группа.

Запрет на полеты на юге Беларуси

Впервые власти Беларуси ввели запрет на авиасообщение гражданской авиации на юге своей территории 24 февраля 2022 года - в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда было принято решение ввести зону ограничения полетов до 1 января 2023 г.

Это связано с тем, что Беларусь фактические играет роль военного плацдарма для российского лидера Владимира Путина - с начала война с территории Республики по украинским территориям запустили не меньше 721 ракеты.

В конце декабря 2022 года одна из них упала на территории самой Беларуси. Речь идет о боеголовке, выпущенной из ЗРК С-300.

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