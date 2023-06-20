За сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот, ликвидировано почти 50 единиц вражеской техники и 5 мест хранения оружия.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский констатирует продвижение наших сил в зоне его ответственности.

Командующий сообщил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот (во рту может быть от 80 до 250 человек в зависимости от страны, - УНИАН).

"Уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника. В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БПЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", РЛС "Зоопарк", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", - отметил Тарнавский.

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Он добавил, что также было уничтожено пять мест хранения боеприпасов врага.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, умышленный подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС, дал им возможность высвободить военные подразделения, бывшие на этом направлении, для переброски на другие, в частности - на Запорожское (Таврическое) направление.

В свою очередь городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил, что российские оккупанты уже активно передвигают живую силу и технику, которые ранее были задействованы в Херсонской области, на Запорожское направление.

Известно, что за последние недели украинские силы деоккупировали ряд населенных пунктов, в частности Лобково, Левадное, Новодаровка Запорожской области, Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

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