Передвижение вражеской техники не всегда проходит удачно.

Российские оккупанты уже активно передвигают живую силу и технику, которые ранее были задействованы в Херсонской области, на Запорожское направление. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова оккупированного Мелитополя в Запорожской области Иван Федоров.

"Наши жители видят передвижение военной техники, тяжелого вооружения и личного состава оккупантов по направлению Новой Каховки и Каховки. Именно оттуда была переброска вражеских сил на Запорожскую линию фронта", - сказал он.

Однако, по словам Федорова, местные жители видят и плодотворную работу украинских спецслужб и сил сопротивления, остающихся непосредственно на оккупированной территории.

"Несколько дней назад ехала колонна вражеской техники именно из Новой Каховки к Запорожской линии фронта. Но вся колонна не доехала, вся колонна осталась металлоломом в одном из сел на пересечении Васильевского и Мелитопольского районов", – добавил городской голова.

Ситуация на Запорожском направлении - что стоит знать

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, вызвав одну из самых масштабных техногенных катастроф последних десятилетий. Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк заявлял, что целью оккупантов было, в частности, освободить войска для их переброски на Запорожское (Таврическое) направление.

Военный эксперт Олег Жданов также сообщал, что Россия перебрасывает войска из Белгородской области на Запорожское направление.

Это направление сейчас является одним из "самых горячих". За последние недели украинские силы освободили ряд населенных пунктов (Лобковое, Левадное, Новодаровка Запорожской области, Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка на админгранице Донецкой и Запорожской областей).

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