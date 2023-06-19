Высокие потери российских оккупантов обусловлены не только наличием у ВСУ современной западной техники и высокой мотивацией наших военных.

Российские оккупанты теряют до четырех рот личного состава в сутки в войне против Украины. Больше всего захватчиков украинские воины уничтожают на Бахмутском направлении.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик Алексей Гетьман, на этом направлении потери оккупантов в 5-10 раз превышают украинские. Это касается как личного состава, так и техники.

"Еще полтора-два года назад многие верили, что во время наступления нужно иметь преимущество в три-пять раз, и наступающая страна несет большие потери. У нас меньше сил и средств, то есть людей и техники, чем у россиян, у нас меньше артиллерии, танков, снарядов и военнослужащих, однако мы наступаем, продвигаемся и терпим в пять-десять раз меньше потерь, чем враг", – подчеркнул эксперт.

По мнению Гетьмана столь высокие потери российских оккупантов обусловлены не только наличием у ВСУ современной западной техники и высокой мотивацией наших военных. Большую роль играет тактика.

"Здесь еще современная тактика ведения войны, которая не опирается на какие-то советские боевые уставы, которые были написаны после Второй мировой войны и в Советском Союзе, а затем и в российской армии остались практически без изменений. У нас до 2014 года, даже после 2014-го много было таких моментов, когда оттуда просто копировали определенные статьи, но, слава Богу, мы пишем новые боевые уставы, мы видим по новому боевые действия. И вот эта новая тактика дает нам возможность с меньшими потерями продвигаться, атаковать врага меньшими силами. Это очень важно", – резюмировал военный аналитик.

Потери РФ в Украине

В утренней сводке 19 июня 2023 года Генштаб ВСУ сообщал о более 220 тысячах уничтоженных российских оккупантов. За 18 июня наши защитники ликвидировали 630 российских солдат. Кроме того, за время полномасштабной войны были уничтожены тысячи единиц военной техники противника.

В то же время военный эксперт Михаил Притула говорит, что увеличение военных потерь в России не сильно замечают. Каждый день там хоронят от 4 до 6 тысяч человек, умерших естественной смертью. А мобилизация построена таким образом, чтобы эти потери были "размыты" по регионам.

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