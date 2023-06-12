Александр Павлюк отметил, что россияне не предупредили даже своих людей на оккупированных территориях.

Теракт, который совершили россияне на оккупированной гидроэлектростанции, был неожиданностью даже для коллаборантов и оккупированного населения. Этим подрывом русские обеспечили себе переброску сил на другое направление, таким образом сконцентрировав свои войска для мощной обороны.

Генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в интервью телеканалу 1+1 рассказал, что цель подрыва Каховской ГЭС - сорвать украинское контрнаступление на юге.

"Они не смогли понять наши замыслы до конца, и, по моему мнению, решили обеспечить себе безопасность левого фланга. Взорвав дамбу, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны. Они смогли снять определенное количество своих частей для переброски на Запорожское направление. Они усложнили наше движение на юге", - рассказал он.

По информации заместителя министра, россияне не имели достаточно сил и средств для остановки украинского наступления, поэтому они решили сделать подрыв с целью сконцентрировать свои силы на том направлении, которое, по их мнению, было вероятным направлением контрнаступления Украины. Павлюк отметил также, что оккупанты не предупредили даже своих людей на оккупированных территориях, и поэтому пока неизвестно сколько там погибших.

"Мы не исключали, что готовится подрыв. О подготовке к этому свидетельствует принятие российской стороной документа о недопущении расследования техногенных катастроф. Но противодействовать подготовке было невозможно, ведь Каховская ГЭС находится под полной оккупацией", - пояснил генерал.

Он добавил, что подрыв дамбы был осуществлен в одном месте, в результате чего было сразу разрушено 11 из 22 пролетов станции.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

Ночью 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали оккупированную ими Каховскую ГЭС. Подрыв полностью разрушил станцию, восстановить ее невозможно, заявили в "Укргидроэнерго".

Водохранилище Каховской гидроэлектростанции уже потерял три четверти воды, уровень запасов опустился ниже "мертвой точки", и продолжает милеть.

В результате этого подрыва были подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе город Херсон. По состоянию на 12 чеврня, в результате этого теракта в подтопленных Херсонской и Николаевской областях погибли 6 человек, ранены более 40 человек.

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