В ОП заявляют, что Вооруженные Силы Украины никуда не отступают, а ведут героический отпор действиям российских захватчиков.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает украинцев не верить российским фейкам, потому что украинские военные демонстрируют фантастический героизм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Подоляк сказал во время онлайн-брифинга.

"Перестаньте, пожалуйста, верить и брать за основу любые непроверенные информационные. Не верьте слухам и фейкам. Ключевым фейком является то, что вроде ВСУ каким-то образом отступают, проигрывают, кажется. Всего этого нет. Ребята демонстрируют просто фантастический героизм", - подчеркнул Подоляк.

"Услышьте эти слова. Эти слова редко когда говорили в последние годы. Но ребята действительно воюют. Они не оставляют, как говорится сами русские, "ни пяди земли". И не оставят. И это касается не только Змеиного, это касается любого клочка нашей земли. Украина точно является государством, и сегодня она это подтвердила", - сказал Подоляк.

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