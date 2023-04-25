Такой подход к комплектованию бригад не говорит о недоверии к военным, а наоборот – должен максимально им помочь.

Офис президента Украины (ОПУ) назначил "кураторов" бригад будущего контрнаступления ВСУ. Их выбрали среди топ-чиновников и депутатов.

Об этом говорится в материале "Украинской правды". Как указало издание, на совещание к председателю ОПУ Андрею Ермаку пригласили более десяти человек: нескольких заместителей главы Офиса президента, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из государственной банковской и энергетической сфер, нескольких министров и депутатов, которые показали эффективность за время войны. При этом издание не указало их имен из соображений безопасности.

На собрании глава ОПУ рассказал, что для них есть задача от президента Владимира Зеленского, который решил, что именно эти проверенные люди должны заниматься комплектацией новых бригад для контрнаступления.

Видео дня

"После короткого доклада Ермака, его советница Дарья Заровна раздала каждому присутствующему по несколько листов бумаги с инфографикой о нуждах их бригад", - сообщило издание.

"Участники встречи будут ответственны за быстрое комплектование – чего бригадам не хватает, должно быть найдено "куратором". Безразлично как и где, но вопросы должны быть закрыты", – поясняется в материале.

"Это его люди, и они смогут быстро помочь военным. И президент получает другой канал связи с этими бригадами, поэтому никакой военный или чиновник не сможет докладывать на Банковую, что все замечательно, когда на самом деле у него реальные проблемы", – пояснил ситуацию один из членов команды президента.

Как убеждают собеседники издания, такой подход к комплектованию бригад не говорит о недоверии к военным, а наоборот – должен максимально им помочь.

"Чиновники и менеджеры знают, как быстро и правильно наладить цепочки поставок того, что срочно нужно бригадам. Часто речь идет о политических связях внутри страны и за ее пределами. Это должно ускорить оснащение бойцов и открыть параллельный канал связи с рядовыми бойцами", – пояснил источник издания.

Контрнаступление ВСУ

Данные о предстоящем контрнаступлении ВСУ появились в конце прошлого года. Но никаких деталей о нем не разглашают. Пока неизвестна ни его дата ни направления. В Минобороны не раз призвали не спекулировать на этой теме, поскольку это не играет на руку ВСУ.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в успехе наступления и подчеркнул, что украинцы полны решимости вернуть свои земли.

Вас также могут заинтересовать новости: