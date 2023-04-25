К этому времени украинские военные должны завершить обучение на них в ФРГ.

Обещанные Соединенными Штатами Америки танки Абрамс могут прибыть в Украину до конца этого года.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга выразил надежду на то, что передача стране М1 Abrams и обучение украинских военнослужащих работе с ними в Германии завершатся уже к концу 2023 года, пишет Укринформ.

Он напомнил, что М1 Abrams, которые прибудут в Германию для учений, будут отличаться от боевых танков, которые впоследствии получит украинская армия. "Эти танки будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", - подчеркнул он.

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Райдер отметил, что обновленные боевые танки будут оснащены согласно специфике боевых действий на фронте.

Танки Abrams для ВСУ: что известно

Напомним, о решении передать Украине 31 танка Abrams и ремонтно-эвакуационных машин к ним Соединенные Штаты объявили в конце января.

Впоследствии заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские танки не успеют передать к запланированному контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.

Весной в Совете нацбезопасности Белого дома сообщили, что способ доставить эти танки быстрее найдено - передадут не М1А2, а M1A1.

21 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что M1 Abrams прибудут в Германию уже через несколько недель.

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