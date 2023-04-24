Сейчас Украина сильнее, чем год назад, подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина способна отразить российское вторжение, сейчас она готовится к контрнаступлению.

В интервью Al Arabiya глава государства выразил уверенность в успехе наступления и подчеркнул, что украинцы полны решимости вернуть свои земли. "Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее", - сказал он.

"Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад", - сказал президент, комментируя ситуацию на фронте.

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Также Зеленский поблагодарил союзников за поддержку, однако отметил, что они поддерживают и себя, помогая Украине. "Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем ясно", - сказал он, добавив, что Путин борется в Украине за свою жизнь.

Контрнаступление Украины: что известно

Напомним, что 22 апреля президент заявил, что Украине известны все планы российских захватчиков на ближайшее время.

В эстонской разведке считают, что украинские силы могут пойти в наступление уже 9 мая.

Экс-спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что украинские военнослужащие имеют хорошие шансы провести успешное контрнаступление. При этом армия РФ, по его мнению, сейчас находится в плохой форме.

The Guardian пишет, что после наступления ВСУ западные страны вместе с Китаем могут начать склонять украинские власти к "перемирию" с РФ.

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