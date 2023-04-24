Ожидается, что оккупанты активизируются с улучшением погоды.

Российские оккупационные войска могут пойти в наступление на нескольких участках фронта. Такие действия врага ожидаются с улучшением погодных условий в Украине.

Как рассказал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью "Голоса Америки", Штаты усиливают помощь Украине в сфере безопасности, чтобы украинские военные имели все возможности для проведения контрнаступления.

"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, что украинцы способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение относительно собственных наступательных операций, они бы имели возможности их провести", – заявил он.

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Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что США развивают мощности, которые предоставляют Украине. Он также назвал основные потребности ВСУ на сегодня. Среди них – бронетехника, артиллерия, средства противовоздушной обороны, материально-техническое обеспечение.

"Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Так что это должно быть среди приоритетов", – отметил Кирби.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать украинские позиции на востоке Украины. Наступление захватчики сосредоточили на трех направлениях - Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В Генштабе ВСУ отметили, что за Марьинку и Бахмут продолжаются самые ожесточенные бои.

В то же время враг продолжает накапливать ракеты. Продолжительную паузу в ракетных ударах россиян по Украине прокомментировал начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, ракеты россияне собирают не к осени, а к украинскому контрнаступлению, чтобы бить по группировкам войск, которые будут формироваться.

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