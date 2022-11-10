Россияне пытаются приобщить к соответствующим работам гражданское местное население.

Российские захватчики укрепляют оборонительные позиции на временно оккупированной части Запорожской области. Уже известно, зачем они это делают.

Так, Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 18.00 сообщает, что рашисты пытаются остановить контрнаступление. Для этого они тратят немало сил. Однако самостоятельно справиться оккупанты не могут.

"С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области", - сказано в сообщении.

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Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются привлечь гражданское местное население, добавили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ: как РФ пытается "обороняться"

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, Россия прилагает значительные усилия для возведения фортификационных сооружений в тылу, чтобы предотвратить внезапное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

В частности, на оккупированных украинских территориях на востоке боевики ЧВК "Вагнера" строят оборонительные бетонные укрепления, известные как "зубы дракона".

Между тем ВСУ уже освободили от оккупантов более 40 населенных пунктов на Херсонщине. С 1 октября защитники Украины продвинулись в глубину захваченных противником территорий на почти 36,5 км.

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