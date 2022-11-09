Оккупанты не только устанавливают конструкции "зубы дракона", но и минируют грунтовые дороги и поля.

Российские оккупанты минируют пригород Мариуполя.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, россияне не только устанавливают"зубы дракона", но и укрепляют пригород: "По линии Агробаза – Бердянское – Шевченко – Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей".

По его словам, все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города.

Видео дня

Зачем россиянам линия обороны вокруг Мариуполя

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя для предотвращения внезапного контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".

Отмечалось, что эти конструкции, вероятно, уже установлены между Мариуполем и селом Невельськое и от северного Мариуполя к поселку Старый Крым.

Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта

К таким выводам пришли аналитики британской разведки. По мнению западных специалистов, частично мобилизованные не позволяют агрессору вести полноценные наступательные операции.

Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.

Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области, окапывании на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.

Вместе с тем оккупанты продолжают бессмысленные штурмы Бахмута, Павловки, Соледара и других населенных пунктов на востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: