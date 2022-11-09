Российские оккупанты минируют пригород Мариуполя.
Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, россияне не только устанавливают"зубы дракона", но и укрепляют пригород: "По линии Агробаза – Бердянское – Шевченко – Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей".
По его словам, все указывает на ускоренное и усиленное укрепление города.
Зачем россиянам линия обороны вокруг Мариуполя
По данным разведки Министерства обороны Великобритании, Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя для предотвращения внезапного контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".
Отмечалось, что эти конструкции, вероятно, уже установлены между Мариуполем и селом Невельськое и от северного Мариуполя к поселку Старый Крым.
Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта
К таким выводам пришли аналитики британской разведки. По мнению западных специалистов, частично мобилизованные не позволяют агрессору вести полноценные наступательные операции.
Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.
Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.
Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области, окапывании на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.
Вместе с тем оккупанты продолжают бессмысленные штурмы Бахмута, Павловки, Соледара и других населенных пунктов на востоке.