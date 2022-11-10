Оккупанты в течение суток обстреливали Запорожскую область 71 раз.

Российские оккупанты в течение суток обстреливали Запорожскую область 71 раз, под атакой оказались 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Россияне в течение суток обстреливали 71 раз Запорожскую область, под атакой были 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах. Разрушено 11 объектов. Один человек ранен", - отметил он.

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По словам Тимошенко, утром оккупанты обстреляли Вольнянск, зафиксировано четыре "прилета" с РСЗО С-300.

"Разрушено частное предприятие, бомбили ангары", - добавил он.

Ситуация в Запорожской области

Как известно, Россия захватила часть Запорожской области в феврале-марте 2022 года, после чего назначила марионеточную "власть" среди местных предателей.

По данным штаба исполкома Бердянска, оккупанты активно строят линию обороны вокруг города, а в соседние села завезли мобилизованных русских.

По данным военного обозревателя Дениса Поповича, российские войска строят линию обороны вокруг временно оккупированного Бердянска в Запорожской области и в Мелитополе, чтобы удержать сухопутный коридор до захваченного Крыма.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в последние дни оккупанты активизировались в направлении Запорожья возле Угледара.

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