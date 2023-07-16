Враг пытается рассредоточить усилия Сил обороны.

Силы обороны Украины на этой неделе имеют продвижение на Запорожском направлении.

Как рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, враг обостряет обстановку на разных направлениях для того, чтобы рассредоточить усилия Сил обороны.

В частности, по словам Гуменюк, более мощными стали обстрелы Кинбурнской косы в направлении Очакова и Куцурубской общины, враг пытается туда оттянуть усилия украинских защитников, потому что опасается активности на Херсонском направлении, а Бериславское направление продолжает бомбить управляемыми авиабомбами.

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Она также отметила, что на этой неделе максимальные успехи в наступательной операции более присущи суше, ВСУ хоть и с большими сложностями, но имеют продвижение на Запорожском направлении.

"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, все же продолжается контрбатарейная борьба. И наши основные достижения - это уничтожение потенциала врага. Если говорить в целом за неделю, то у нас очень мощные результаты", - сказала она.

Пресс-секретарь сообщила, что в течение недели Силы обороны уничтожили более 10 лодок с ДРГ, большие крупнокалиберные пушки типа Мста-Б, типа Гиацинт, а также уничтожено значительное количество станций радиоэлектронной борьбы.

"Кроме того, очень мощной была воздушная разведка. Только за вчерашние сутки уничтожено семь беспилотников. Только два из которых - ударные типа Ланцет, а остальные - это разведывательные, которыми враг пытается собирать информацию очень далеко вглубь даже в Николаевскую и Одесскую области", - рассказала она.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ранее Гуменюк заявила, что на юге враг сосредоточен на глубокой обороне, восстановлении своих позиций и наблюдении за тем, что для них готовят ВСУ.

Также она проинформировала, что оккупанты увеличивают интенсивность артиллерийских атак со стороны временно оккупированного берега Днепра.

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