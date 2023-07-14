За сутки были обнаружены и уничтожены три группы российских диверсантов на лодках.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты на юге сосредоточены на глубокой обороне, восстановлении своих позиций и наблюдении за тем, что для них готовят Силы обороны Украины. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос об активности ведения боевых действий российскими оккупантами на юге, Гуменюк отметила, что захватчики пытаются разминировать участки минных полей и возвращаться на свой прежний первый рубеж обороны, который смыло в результате подрыва ими Каховской гидроэлектростанции.

"Мы продолжаем работать в условиях конртбатарейного противодействия и наша работа эффективна. Интересный факт, что они на нашем направлении больше наблюдают за Силами обороны и пытаются им противодействовать. В частности, в том, что разворачивают максимум точек радиоэлектронной борьбы", - сказала она.

Видео дня

Четыре такие станции РЭБ, сообщила Гуменюк, были уничтожены за минувшие сутки. Такая же участь постигла и два комплекса видеонаблюдения.

"То есть сейчас они сосредоточены на глубокой обороне, восстановлении своих позиций и наблюдении за тем, что для них готовят Силы обороны через Днепр. А то, что их прижимают на юге, - это Запорожское направление", - отметила она.

Пресс-секретарь также рассказала, что захватчики увеличивают интенсивность артиллерийских атак со стороны временно оккупированного берега Днепра. Количество таких атак за сутки уже доходит до 70-ти.

"Это означает, что они провели определенную ротацию, определенную логистику подтянули. И для нас это сигнал для того, чтобы поработать эффективнее по направлениям их логистического обеспечения", - сказала Гуменюк.

Кроме того, на вопрос, пытаются ли оккупанты сейчас осуществлять какие-то выходы диверсионных групп на так называемые острова на Днепре, которые были "серой" территорией в последние месяцы, она рассказала, что враг действительно время от времени пытается маневрировать там, собирая информацию о движении Сил обороны Украины и проводя ротацию своего личного состава.

"За минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы и трех лодках. Все результативно уничтожено: 11 оккупантов и три лодки пошли по курсу российского военного корабля", - сообщила Гуменюк.

Ситуация на Таврическом направлении

Как сообщал УНИАН, 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении Силами обороны Украины были уничтожены почти две роты российских захватчиков.

Также были уничтожены 22 единицы военной техники противника, три склада боеприпасов врага и склад с горюче-смазочными материалами.

Вас также могут заинтересовать новости: