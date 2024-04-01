По его словам, некоторые позиции, как, например, населенный пункт Ивановское или вблизи Часового Яра являются переходными.

У российских оккупантов не будет возможности в полной мере оккупировать Часов Яр, что на Бахмутском направлении Донецкой области.

"Силы обороны показывают невероятный результат в обороне на Бахмутском отрезке, потому что противник штурмует всем имеющимся ударно-штурмовым потенциалом. На текущий момент, за последние двое суток противник никаких тактических успехов на поле боя не имел", - рассказал в эфире КИЕВ24 командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Юрий Федоренко.

По его словам, некоторые позиции, как, например, населенный пункт Ивановское или вблизи Часового Яра являются переходными.

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"Условно, сегодня занял противник. После системной работы удалось сделать необходимые меры для того, чтобы уничтожить его на позициях, разбить эти позиции. Затем затягивается наша пехота, закапывается максимально, удерживает позиции.

Он отметил, что таких позиций есть значительное количество, которые переходят от одной стороны к другой.

"Поэтому война идет достаточно живо и в полный рост. По моему убеждению, у противника не будет возможности в полной мере оккупировать Часов Яр", - отметил командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР.

Бои за Часов Яр - последние новости

Ранее Федоренко заявил, что российские оккупанты сосредоточили основные усилия на атаках в направлении Часового Яра Донецкой области. Он подчеркнул, что ситуация достаточно динамичная и насыщенная.

"Противник действительно сосредотачивает основные усилия, применяя весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал именно в направлении Часового Яра. Вместе с тем противник не прекращает штурмов в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка (Донецкая область, - УНИАН)", - сказал он.

В то же время, генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявлял, что потеря Часового Яра будет негативным сигналом для Украины, поскольку там есть господствующие высоты, которые дают возможность врагу обстреливать многие сектора в направлении Бахмута, и коммуникационные пути.

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