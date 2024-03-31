Ситуация достаточно динамичная и насыщенная, говорит Федоренко.

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на атаках в направлении Часового Яра Донецкой области. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

"Ситуация достаточно динамичная и насыщенная. Противник действительно сосредотачивает основные усилия, применяя весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал именно в направлении Часового Яра. Вместе с тем противник не прекращает штурмов в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка (Донецкая область, – УНИАН)", – сказал он в эфире телемарафона.

Федоренко подчеркнул, что за минувшие сутки Силы обороны не потеряли там ни одну позицию. Противник тактических успехов на поле боя не имел, несмотря на то, что штурмы происходят постоянно, в частности, с привлечением техники.

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"На текущий момент идет оживленная работа по выбиванию противника с занимаемых позиций. Сказать о том, что противник занял ключевые высоты вблизи Часового Яра, – это преждевременная информация, которая, по моему убеждению, не соответствует действительности. То, что идут тяжелые бои, это правда, но существенных успехов противник не имеет", – резюмировал он.

Ситуация на фронте

В течение суток на передовой произошло 79 боевых столкновений с противником. Об этом сообщил в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ. Только на Новопавловском направлении враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении было отражено 4 атаки противника, на Авдеевском – 16.

Между тем на Авдеевском направлении обстановка остается крайне сложной, но контролируемой. Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал, что враг всячески пытается продвинуться вперед, однако украинские штурмовики и пехота делают сверхусилия и уничтожают противника днем и ночью.

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