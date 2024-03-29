Украинцам удается отбивать все атаки российских захватчиков на Клещиевку и Андреевку, отметил воин.

Российским захватчикам не удается продвинуться к городу Часов Яр, который расположен к западу от Бахмута.

Об этом сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире информационного марафона. По его словам, российские захватчики основной удар своих усилий направляют на Часов Яр.

"На Бахмутском оттенке на текущий момент противник акцентировал основные усилия в направлении населенного пункта Часов Яр. Для них принципиально важен этот населенный пункт, потому что это господствующая высота, и в случае завладения им противник сможет взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку, Краматорск и организовать удачный плацдарм для совершения дальнейших ударно-штурмовых действий на Константиновку и в перспективе, возможно, и на город Славянск", - сказал Федоренко.

Видео дня

Кроме того, оккупанты не перестают наносить удары по населенным пунктам Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка, пытаясь выровнять линию боевого соприкосновения.

"На текущий момент в Клещиевке и Андреевке противник никаких тактических успехов не имел. Силам обороны удалось мощно отразить все атаки. Что касается населенного пункта Ивановское, месяц назад противнику удалось занять несколько передовых улиц, но дальнейшего продвижения нет. Силы обороны уничтожают его беспощадно днем и ночью. Противник успеха также не имеет. И что касается самого города Часов Яр - дальнейших продвижений у противника нет", - подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что Силам обороны удается не допустить продвижения оккупантов к Часовому Яру благодаря точной, отважной и взвешенной работе.

В центре внимания война в Украине - последние новости онлайн стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики DeepState отмечали, что ситуация возле Часового Яра медленно, но уверенно, ухудшается. Оккупанты пользуются, в частности, преимуществом в живой силе и технике.

25 марта Юрий Федоренко сообщил, что противник делает все возможное и невозможное, не жалея ни техники, ни личного состава, ни боеприпасов, чтобы идти в наступление на Часов Яр.

Вас также могут заинтересовать новости: