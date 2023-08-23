Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

За эти сутки украинские военные в очередной раз отразили попытки российского наступления на Луганщине, Донетчине и Запорожье. Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток на фронте произошло 16 боевых столкновений с врагом.

В частности, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Новоегоровки Луганской области, на Бахмутском - в районе Веселого Донецкой области, на Запорожском - в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Кроме того, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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Также российские террористы нанесли очередные удары по прифронтовым населенным пунктам из авиации, минометов и артиллерии.

В то же время, по данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Украинское контрнаступление

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается в "правильном" направлении, а украинские военные постепенно продвигаются вперед. По словам Зеленского, наступление задерживают оставленные российскими оккупантами мины.

Президент также упрекнул экспертов и аналитиков, которые рекомендуют Украине "не растягивать" фронт и свое войско по его линии. В частности, он рассказал, что в случае переброски части украинской армии с одного из восточных направлений на какое-то другое российские оккупанты прорвут оборону и захватят украинские города.

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