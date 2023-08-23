На других "горячих" направлениях россияне продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты и позиции украинских войск.

Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать российское наступление и отражать вражеские атаки. В частности, удалось успешно отразить атаку россиян неподалеку Авдеевки и наступление в районе Марьинки.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений с врагом. В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Кроме того, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На других "горячих" направлениях россияне за прошедшие сутки продолжали обстреливать прифронтовые населенные пункты и позиции украинских войск. в результате обстрелов минометов, артиллерии и авиации пострадали десятки сел и городков.

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В то же время, по данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Война в Украине: новости

22 августа украинские военные зашли в Работино Запорожской области. Оттуда украинские защитники эвакуировали местных жителей.

В то же время, аналитики Института изучения войны считают, что украинское контрнаступление в районе Работино стало началом операции на второй линии обороны российских оккупантов. По их мнению, вторая российская линия обороны может быть относительно слабее и менее защищенной, чем первая.

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