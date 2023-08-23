Сейчас на восточном фронте сосредоточено около 200 тысяч российских оккупантов, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае переброски определенной части украинского войска с восточного фронта на какое-то другое направление российские оккупанты могут прорвать оборону и захватить новые территории.

Об этом Зеленский сказал на брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы, комментируя заявления некоторых СМИ и иностранных военных аналитиков о том, что Украине якобы стоит "не растягивать" фронт и свое войско по его линии.

По словам президента, сейчас на восточном фронте сосредоточено около 200 тысяч российских оккупантов.

Видео дня

Он рассказал, что может произойти, если определенную часть украинского войска оттуда перебросить на другие направления, которые сейчас нуждаются в усилении.

"После этого будет следующее: пару дней - Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. И еще Харьков", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не планирует отдавать оккупантам все вышеупомянутые города и другие территории.

"И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", - подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ - заявление Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский подчеркнул, что украинские войска медленно, но продвигаются вперед. В то же время этот процесс задерживается из-за плотного минирования территорий и позиций, с которых отступают оккупанты.

Президент подчеркнул, что контрнаступление продолжается в "правильном" направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: