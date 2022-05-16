А высадку воздушного десанта РФ полковник Грабский назвал "бессмыслицей".

Украина почти исключила возможность высадки морского десанта РФ: у России нет достаточного количества кораблей.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт, полковник Сергей Грабский в интервью РБК-Украина.

По мнению Грабского, риск высадки морского или воздушного десанта РФ в так называемое Приднестровье может возникнуть только в том случае, если россиянам удастся прорваться через Николаев и подойти к Одессе.

"Для морской операции по переброске десанта у россиян уже нет флота. А воздушная операция на такое расстояние – это бессмыслица. Какие силы и средства надо поднять в небо, чтобы осуществить такую операцию! К тому же десантура может действовать в течение 72 часов в окружении. После этого к ним должны подойти сухопутные войска", – заявил он.

"Мы уже почти исключили физическую возможность высадки Россией морского десанта – у них просто нет достаточного количества кораблей. А воздушный десант – это колоссально рискованно, потому что они не имеют такого количества воздушных судов, чтобы обеспечить непрерывную переброску десанта, – отметил эксперт. – Они могут перебросить с воздуха 2-3 самолета, не более одного батальона. Остальное нужно будет высаживать посадочным способом и под постоянным огневым воздействием. А наши "стингеры" и другие средства не дадут уцелеть любому самолету, который продвинется на ту территорию. И они это прекрасно осознают".

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский назвал условие для кардинального изменения ситуации на фронте.

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