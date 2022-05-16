По данным партнерских правозащитных организаций, ее прошли уже более 37 тысяч граждан.

Российские оккупанты ввели процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном украинском городе.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По данным партнерских правозащитных организаций, ее прошли уже более 37 тысяч граждан. Сейчас эту процедуру проходят люди, которые были принудительно вывезены в РФ. Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в нечеловеческих условиях, унижают и пытают. Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации. Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности - составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами взращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство РФ оправдывает уничтожение украинцев", - отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц каких-то сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

"В соответствии со статьей 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, запрет применения любых мер, которые могут нанести физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой Конвенции, распространяется на любое грубое обращение со стороны как гражданской, так и военной власти", - заявила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине со стороны государства-оккупанта.

Ранее стало известно, что российские захватчики распространяют в Мариуполе листовки с ответами на вопросы об условиях жизни в городе во время оккупации.

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