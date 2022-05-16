Украине нужно много современного вооружения от партнеров, считает полковник Сергей Грабский.

Украинский военный эксперт, полковник Сергей Грабский спрогнозировал, поможет ли западное вооружение Украине кардинально переломить ход боевых действий.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

"Нам нужно такое количество этого западного вооружения, чтобы мы могли практически полностью заменить им ту технику и вооружение, которое мы имеем сегодня. Только тогда мы сможем говорить, что влияние западного вооружения может как-то поменять ситуацию", – заявил Грабский.

"До тех пор пока мы будем продолжать воевать вооружением советских времен, говорить об абсолютно глобальном изменении в нашей тактике и стиле ведения боевых действий будет рановато", – добавил он.

Напомним, полковник Сергей Грабский назвал главные причины, по которым сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: