Эксперт высказался о влиянии западного вооружения на ход боевых действий в Украине / фото REUTERS

Украинский военный эксперт, полковник Сергей Грабский спрогнозировал, поможет ли западное вооружение Украине кардинально переломить ход боевых действий.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

"Нам нужно такое количество этого западного вооружения, чтобы мы могли практически полностью заменить им ту технику и вооружение, которое мы имеем сегодня. Только тогда мы сможем говорить, что влияние западного вооружения может как-то поменять ситуацию", – заявил Грабский.

"До тех пор пока мы будем продолжать воевать вооружением советских времен, говорить об абсолютно глобальном изменении в нашей тактике и стиле ведения боевых действий будет рановато", – добавил он.

Напомним, полковник Сергей Грабский назвал главные причины, по которым сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя.

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