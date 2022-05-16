Украинский военный эксперт, полковник Сергей Грабский спрогнозировал, поможет ли западное вооружение Украине кардинально переломить ход боевых действий.
Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.
"Нам нужно такое количество этого западного вооружения, чтобы мы могли практически полностью заменить им ту технику и вооружение, которое мы имеем сегодня. Только тогда мы сможем говорить, что влияние западного вооружения может как-то поменять ситуацию", – заявил Грабский.
"До тех пор пока мы будем продолжать воевать вооружением советских времен, говорить об абсолютно глобальном изменении в нашей тактике и стиле ведения боевых действий будет рановато", – добавил он.
Напомним, полковник Сергей Грабский назвал главные причины, по которым сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя.
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