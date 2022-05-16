Нападение самой Беларуси можно полностью исключить, поскольку их силы даже "не имеют признаков создания ударной группировки".

Демонстрационные действия военных в Приднестровье и Беларуси осуществляются для предотвращения внимания. Атака оккупационных войск по данным направлениям маловероятна.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал полковник Сергей Грабский.

По мнению эксперта, Россия пытается отвлечь ВСУ на харьковском, изюмском и донецком направлениях, ведь там украинские военные осуществляют активное контрнаступление.

"Такая же ситуация сегодня наблюдается и в районе Приднестровья. Потому что возможность атаки из Приднестровья на сегодня является абсолютно мизерная. Такая же мизерная возможность на сегодня и атака с направления Беларуси. Зато такие демонстрационные действия что из Приднестровья, что из Беларуси заставляют нас держать там войска прикрытия, а это сотни наших бойцов, которые были бы очень и очень уместны для усиления давления на врага на Донбассе", - отметил Грабский.

Также он добавил, что нападение самой Беларуси можно полностью исключить, поскольку их силы даже "не имеют признаков создания ударной группировки". Их цель запугивания и наблюдения за действиями Украины.

"У них исключительно специфические задачи, которые никоим образом не связаны с ведением полномасштабных боевых действий. Это так называемые диверсионные подразделения, которые действуют исключительно на территории противника или в тылу противника. У них даже нет БТРов. В Беларуси максимальное количество таких сил - не более 1,5 - 2 тысячи человек", - добавил эксперт.

Как известно, с территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин вынуждает Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

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