Есть общевойсковая концепция, но решения Путина сейчас выходят за пределы военной логики.

Враг накапливает технику на границе с Сумской областью, но четкого стратегического плана наступления на Украину у русских нет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

"Будет нанесен удар оттуда или не будет - однозначно утверждать нельзя. Если до 24 февраля у России были четкие стратегические планы на короткую, но четкую перспективу – то сейчас у них этого нет. Они тоже сейчас ситуативно планируют. У них на несколько дней вперед идут планы", - сказала Маляр.

Заместитель главы Минобороны обратила внимание, что сейчас поведение Путина и военного командования России непредсказуемы и излишне эмоциональны.

"Есть какая-то общевойсковая концепция, но часть действий российских войск и решений Путина сейчас выходят за пределы военной логики. Они иррациональны, поэтому однозначно предсказывать что-то нельзя", - высказалась Маляр.

Она добавила, что есть риск как применения Россией химического оружия, так и риск пробития украинской границы и продвижения вглубь территории.

Ситуация в Мариуполе

Как писал УНИАН, армия РФ и в дальнейшем пытается взять Мариуполь под полный контроль. 11 апреля враг продолжил штурм в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Захват Мариуполя является важной задачей россиян в боях за Восток и юг Украины.

С начала блокады российскими оккупантами Мариуполя уже погибли десятки тысяч местных жителей.

По данным городского совета, рашисты развернули мобильные крематории, чтобы скрыть доказательства своих преступлений против гражданских.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 600 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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