Он убежден, что украинская техническая составляющая будет намного больше.

С одной стороны, общие ресурсы России приходят в упадок по всем направлениям, что бы они там ни говорили. Но ресурса для того, чтобы продолжить долговременную войну против Украины, у российских оккупантов хватит.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности заявил украинский генерал.

"Надо рассматривать ситуацию не через призму ресурса для ведения войны, а через призму эффективности его использования, технического состояния и характеристик вооружения, которое они будут использовать. Эти показатели могут быть реальными для того, чтобы решать, когда нам идти в наступление, а когда обороняться", - отметил военный.

Он убежден, что украинская техническая составляющая будет намного больше.

"Но это не значит, что в России не хватает пушечного мяса. У них его достаточно. Они относятся к человеческому ресурсу так же, как в свое время Жуков – "бабы еще родят". Они никогда не жалели людей. Все-таки 40 млн населения Украины и 140 млн жителей РФ – разница есть", - отметил генерал.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали уже более 30 тысяч российских оккупантов.

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