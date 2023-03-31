По его словам, Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на востоке.

У российских захватчиков остается меньше человеческих ресурсов для осуществление штурмов на некоторых участках фронта. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на востоке. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", - заявил Сырский.

Он добавил, что слаженность действий и стойкость украинских воинов обеспечивают выполнение задач, ломают боевой дух врага, срывают его планы.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки уничтожено 460 российских захватчиков. Всего с 24 февраля 2022 года по 31 марта уничтожено около 173 тыс. 360 оккупантов.

В то же время украинская авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения вражеских войск.

По последним данным Генштаба, россияне наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили более 80 атак противника, в частности, украинские защитники отбили более 20 атак российских захватчиков на Бахмут.

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