Противник десятки раз за сутки атаковал Бахмут, отметили в Генштабе.

Украинские защитники за сутки отразили более 20 атак российских захватчиков на город Бахмут Донецкой области, враг продолжает штурмовать города.

Противники наступают уже на пяти направлениях, об этом в пятницу, 31 марта, в Facebook сообщает Генштаб ВСУ в своей сводке. "Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - говорится в сообщении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьминого и Берестового.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, наши защитники отразили 22 атаки. Кроме того, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Утром 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что противники сосредоточили основные усилия на том, чтобы наступать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Генштаб отметил, что на этих направлениях украинские воины отразили более 60 вражеских атак. По его данным, отражено 28 атак противника на Бахмут.

На Донбассе противник несет огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 172 900 захватчиков.

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