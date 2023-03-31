На украинской земле ликвидированы, в частности, еще 5 танков противника.

Потери России в Украине на сегодня, 31 марта, пересекли новую психологическую отметку - теперь они превышают 173 тысячи человек.

За сутки на нашей земле ликвидировали 460 противников, и теперь общие вражеские потери составляют примерно 173 тыс. 360 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, также уничтожено еще 5 вражеских танков, 3 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 9 дронов оперативно-тактического уровня, 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники.

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Утром 31 марта Генштаб ВСУ сообщил, что россияне начали наступать еще на одном направлении - Купянскому. 30 числа в Генштабе сообщали, что противники сосредоточили главные усилия на том, чтобы осуществлять наступление на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Враги на нашей земле уже понесли очень серьезные потери. Потери РФ в Украине на 30 марта составили 172 900 захватчиков.

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