Они не использовали их три недели до сегодняшней ночи.

Российские военные могут держать иранские дроны для закрепления ударов по инфраструктуре, поэтому не использовали их три недели.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Это оружие, которое еще есть у врага и надо осознавать, что не всегда отсутствие определенных ударов характеризует окончание этого оружия. Враг так же подбирает тактику, чтобы влиять на различные направления деятельности - и на открытые участки фронта, и психологически на население, и на тыловые регионы. В частности, они держали эти дроны наверняка для закрепляющих ударов по инфраструктуре. Они продолжают применять способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине", - сказала она.

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Атака иранскими дронами: новый удар РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 7 декабря, после трехнедельного перерыва российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 Всего было выявлено 14 беспилотников, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили 14 Shahed. Также сбит один БПЛА "Орлан-10" и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня, типы которых уточняются.

Россияне с сентября активно используют Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производство дронов на территории РФ. Также была информация о том, что Россия в целом заказала в Иране 1 тыс. 740 Shahed.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с сентября российские войска выпустили по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было ликвидировано.

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