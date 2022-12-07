Российские военные могут держать иранские дроны для закрепления ударов по инфраструктуре, поэтому не использовали их три недели.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Это оружие, которое еще есть у врага и надо осознавать, что не всегда отсутствие определенных ударов характеризует окончание этого оружия. Враг так же подбирает тактику, чтобы влиять на различные направления деятельности - и на открытые участки фронта, и психологически на население, и на тыловые регионы. В частности, они держали эти дроны наверняка для закрепляющих ударов по инфраструктуре. Они продолжают применять способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине", - сказала она.
Атака иранскими дронами: новый удар РФ по Украине
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, 7 декабря, после трехнедельного перерыва российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 Всего было выявлено 14 беспилотников, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили 14 Shahed. Также сбит один БПЛА "Орлан-10" и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня, типы которых уточняются.
Россияне с сентября активно используют Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.
По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производство дронов на территории РФ. Также была информация о том, что Россия в целом заказала в Иране 1 тыс. 740 Shahed.
9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с сентября российские войска выпустили по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было ликвидировано.