В британской разведке отмечают, что, вероятно, Россия ранее исчерпала предыдущие запасы нескольких сотен дронов Shahed-131 и Shahed-136.

Россия, предположительно, получила новую партию беспилотных летательных аппаратов иранского производства. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

В частности, впервые за три недели появились сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов иранского производства. "Эти события еще надо подтвердить, но, вероятно, что Россия исчерпала ее предыдущие запасы нескольких сотен дронов Shahed-131 и Shahed-136 и теперь получила пополнение", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что 6 декабря 2022 года Генеральный штаб ВСУ сообщил о сбитии 17 беспилотников, в том числе 14 дронов Shahed-136, а 7 декабря украинские чиновники сообщили о применении Россией иранских дронов для поражения Запорожской и Днепропетровской областей.

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"Предыдущее сообщение о сбитии иранских Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года. В случае подтверждения весьма вероятно, что Россия возобновила атаки с новопоставленными беспилотными системами", - заявили в британской разведке.

Иранские дроны в войне против Украины

Россияне с сентября активно используют Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с сентября российские войска выпустили по территории Украины свыше 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было ликвидировано.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 декабря после трехнедельного перерыва россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего было обнаружено 14 барражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили 14 человек.

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