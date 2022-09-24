Серед росіян ширяться байки та легенди про українських військових і HIMARS.

Після початку часткової мобілізації в Росії повістки почали приходити і в Криму. Їх десятками роздають на підприємствах півострова.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Ви не уявляєте, що зараз відбувається у Криму. Дуже багато повісток (десятками) вже надійшло на підприємства - заводи, хлібкомбінати тощо", - розповів підписник "СтратКому".

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За його словами, росіяни вже складають легенди про HIMARS.

"Мого знайомого "ватана" забрали. Всі розмови лише про мобілізацію. Вата вже складає байки і легенди про HIMARS та розказує, як "знайомий знайомого" сидить в Херсоні і кожного дня прощається з життям", - зазначає підписник.

Він додає, що росіяни один одному в чатах надсилають інструкції як здатися у полон ЗСУ.

"Окремо наголошується, що треба заявити українським військам, що ми (кримчани) - громадяни України. Сьогодні був свідком, як чоловік ледь не віддубасив жінку, яка казала, що треба йти воювати", - заявив чоловік.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Однак, за даними ЗМІ, засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє призвати 1 млн осіб.

Оголошення мобілізації в Росії викликало хвилю протестів.

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