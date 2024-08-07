Аналитики DeepState сообщают, что российские захватнические войска имеют ряд продвижений на фронте.

Об обновлении карты боевых действий они сообщили в своем Telegram-канале. "Враг продвинулся возле Никольского, в Нью-Йорке и Желанном. Уточнена линия соприкосновения в Глубоком", - говорится в сообщении.

В то же время проект отмечает, что в целях безопасности личного состава Сил обороны информация о приграничных районах пока не будет обновляться. Сейчас надо не мешать бойцам и военному руководству принимать решения, от которых зависит судьба каждого, добавили аналитики.

Видео дня

"Мы внимательно следим за событиями там, держим связь с частью подразделений и будем подавать информацию максимально точно и честно, но тогда, когда придет время", - отметили они.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за последние сутки на фронте произошло 107 боевых столкновений с войсками РФ. Наиболее активно они наступают на Покровском направлении.

С начала суток состоялся 31 бой недалеко от населенных пунктов Александровка, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Веселое, Ивановка, Желанное, Камышевка, Скучное, Яснобродовка и Карловка. Силы обороны отбили 25 атак, шесть еще продолжались.

На этом направлении удалось обезвредить 235 российских оккупантов, 101 из них - безвозвратно. Россияне потеряли семь блиндажей, 10 беспилотников различных видов и четыре единицы автотранспорта. Также был поврежден наземный дрон, девять артиллерийских систем и четыре единицы автотранспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: