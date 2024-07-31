Украина подготовила для ротации 14 бригад, но только три из них укомплектованы, объяснил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные причины, по которым российские войска продолжают наступление на востоке и набирают силу.

"На это есть несколько причин, - заявил он в интервью Le Monde. - Мы подготовили 14 бригад, это уже не секрет. Бригады, которые мы хотели вооружить, защищать нашу территорию и организовывать ротацию, давая солдатам возможность отдохнуть и подкрепиться. Если из 14 бригад укомплектованы только три, сможем ли мы остановить русских?".

Второй причиной президент назвал то, что россияне боятся отступать:

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"Если они отступят, их убьют. Это абсолютная правда. Мы никогда не сможем себе этого позволить, никогда. Нелогично бороться за жизнь человека, не сохранив ее. Русские не хотят об этом думать. Путин равнодушен, он не считает погибших".

Третьей причиной Зеленский считает невозможность использовать западное оружие так, как Украина считает необходимым:

"Неспособность использовать все наше оружие, чтобы остановить врага, является серьезной проблемой".

По его словам, российские вооруженные силы в настоящее время задействуют крупные ресурсы для захвата всей Донецкой области:

"Трудно на всем Восточном фронте. Поскольку русским не удалось взять Харьков - а мы понимаем, что они этого не сделают - их главная цель изменилась. Фронтом, на котором они концентрируют свои усилия, является, конечно, Восток в целом, Славянск, но также и город Покровск. Еще они хотят Константиновку, Торецк, но пока это только планы".

Зеленский сделал прогноз на осень

Напомним, в своем обращении 31 июля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что осенний сезон должен стать временем результатов.

При этом август глава государства назвал временем для подготовки.

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