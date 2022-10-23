Он отметил, что в ближайшие недели в Бахмуте будет очень тяжело.

В локации Бахмута всё очень непросто, но есть позитивные тенденции.

Об этом написал военный эксперт Александр Коваленко в Telegram.

Так, по словам эксперта, во-первых, российские оккупанты всё больше сосредотачивают артиллерийский огонь не столько по позициям ВСУ, сколько по самому Бахмуту.

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"Мне скажут, что тут позитивного? И будут правы... На первый взгляд ничего. Но это на первый взгляд. Оккупанты всегда начинают наращивать террор гражданского населения и усиливают удары и уничтожение гражданской инфраструктуры, когда на фронте у них патовая ситуация", - объяснил Коваленко.

Он отметил, что в ближайшие недели в Бахмуте будет очень тяжело.

"Тяжелее даже чем было до того. Причём, основной удар будет приходиться именно по гражданским. Но это признак конвульсий оккупантов и неизбежного их поражения", - отметил он.

Во-вторых, по словам Коваленко, позитивным моментом является то, что в районе Бахмута начинает расширяться серая зона.

"Причём, серой зоной становятся участки ранее контролировавшиеся РОВ (российские оккупационные войска - УНИАН). И даже не столько РОВ, сколько их дырявой псевдо-элитой "Вагнер". То есть, они физически не могут их удерживать и вынуждены отходить. Не могут удерживать те, кто лучше остальных и кому это удержание не могут полноценно обеспечить. И это весьма многообещающе", - уверен эксперт.

Ситуация на Донбассе: бои за Бахмут

Как установили аналитики, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины, рашистам приходится "выжимать" мнимые успехи.

15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе. Тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.

Российские войска 21 октября в очередной раз обстреляли гражданское население Бахмута в Донецкой области кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град".

По словам Зеленского, на востоке и юге продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу. Он отметил бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия при уничтожении врага на восточном направлении.

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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