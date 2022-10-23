Здание частично разрушено, но пострадавших нет.

Российские оккупанты обстреляли больницу в Бахмуте Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня утром россияне обстреляли Бахмут из артиллерии - попали в местную Многопрофильную больницу интенсивного лечения. К счастью, никто не пострадал, однако здание частично разрушено: повреждены крыша и стены, выбиты окна", - отметил он.

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Кириленко подчеркнул, что оккупанты снова бьют по украинской гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику.

"Это - чистый террор против мирного населения. Россия - государство-террорист!" - подчеркнул председатель ОВА.

Ситуация на Донецком направлении:

Как установили аналитики, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины, рашистам приходится "выжимать" мнимые успехи.

Российские войска 21 октября в очередной раз обстреляли гражданское население Бахмута в Донецкой области кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке и юге продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу. Он отметил бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия при уничтожении врага на восточном направлении.

22 октября 2022 года ВСУ отбили атаки врага возле Бахмута.

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