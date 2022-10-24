Ценой невероятных усилий украинских воинов удерживаются украинские позиции.

Оккупанты стянули под Бахмут все возможные военные подразделения и строят линию обороны, потому что боятся наступления украинских сил.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Последние месяцы, особенно последние недели, они (оккупанты – УНИАН) чрезвычайно агрессивны. Это цель их основных усилий. Там привлечены все возможные подразделения, в том числе, так называемого "ЧВК Вагнер", который пытается позиционировать себя как отдельная определенная сила", - сказал он.

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По его словам, ценой невероятных усилий украинские воины удерживают свои позиции.

Череватый отметил, что обычно оборонительные рубежи – это военная тайна, однако оккупанты снимают и открыто показывают возведенные постройки. Это свидетельствует о том, что они боятся и пытаются напугать ВСУ.

"Казалось, они должны наступать, потому что они сказали, что это уже их территории. Но в то же время они строят линию обороны в середине этих территорий, которые уже якобы их, для обороны. Что показывает, насколько они боятся Вооруженных сил Украины", - считает спикер.

Ситуация на Донбассе: бои за Бахмут

Как установили аналитики, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении.

Вокруг Бахмута ситуация остается крайне напряженной. Враг пройти позиции не может, многочисленные потери у оккупантов фиксируются фактически ежедневно.

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.