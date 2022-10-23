Сейчас именно на Бахмутском направлении идут самые тяжелые бои.

Сейчас в Украине продолжаются активные действия на разных участках фронта. Известно, что очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Труднее всего борьба с российскими оккупантами идет на Бахмутском направлении. Однако, Вооруженные Силы Украины держат позиции.

И несмотря на заявления российских пропагандистов, сам город Бахмут остается под контролем Украины. В подтверждение этому украинский военный записал видео из центра донецкого городка.

"Приветствие из Бахмута! Друзья, знакомые постоянно звонят - пишут, что там в Бахмуте? Докладываю: Бахмут - наш. Местные ходят. В городе одни наши. Лезут, как и лезли (российские оккупанты - УНИАН), дохнут. Их никто не забирает, забирают только "важных". Бахмут контролируется нашими славными козаками. Все будет Украина!" - заверил военный.

Видео дня

На видео заметны почти пустые улицы города, на окраинах которого продолжаются бои. На фоне слышны звуки взрывов.

Ситуация на Донбассе: бои возле Бахмута

Как установили аналитики, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины, рашистам приходится "выжимать" мнимые успехи.

15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе. Тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.

Российские войска 21 октября в очередной раз обстреляли гражданское население Бахмута в Донецкой области кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град".

По словам Зеленского, на востоке и юге продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, в локации Бахмута все очень непросто, но есть положительные тенденции. Он отметил, что в ближайшие недели в Бахмуте будет очень тяжело.

Сегодня в Генштабе сообщили, что россиян выгнали с асфальтного завода в Бахмуте.

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