В Министерстве обороны Турции отметили, что будут и дальнейшие поставки этих автомобилей.

Правительство Турции передало украинским военным 50 бывших в употреблении бронеавтомобилей с противоминной защитой.

Как сообщает Defense News со ссылкой на источники в турецком в правительстве и промышленности, поставка автомобилей Kirpi стала результатом правительственного соглашения, а не соглашения между Украиной и компанией BMC, которая производит Kirpi.

"Согласно договору, Министерство национальной обороны Турции доставило в Украину начальную партию из 50 Kirpi. Будут и дальнейшие поставки", - сообщил источник в правительстве.

Представитель компании BMC подтвердил поставку и структуру контракта.

"Это соглашение никоим образом не касается нашей компании. Правительство Анкары поставило партию Kirpi, которые были на его военном хранении", - сказал представитель BMC.

Что такое Kirpi

Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего обзора и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна с каждой стороны салона.

Машина может быть вооружена 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также доступна с дистанционно управляемыми боевыми станциями.

Как сообщал УНИАН, 21 августа генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что украинские военные демонстрируют очень хорошие навыки в использовании их беспилотников.

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