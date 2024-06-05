Характер поражения и последствия атаки свидетельствуют о применении американского оружия, говорят эксперты.

Украина наносит удары по территории России из западного оружия. В результате таких ударов уничтожены ракетные установки в Белгородской области.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Киев воспользовался разрешением на удары по России американским оружием почти сразу, нанеся удар по военному объекту на границе из артиллерийской системы американского производства.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что украинские войска уничтожили российские ракетные установки ударом в Белгородской области. По его словам, ВСУ применили реактивную артиллерийскую систему высокой мобильности (HIMARS).

Видео дня

Это был первый случай, когда украинский чиновник публично признал, что Украина использовала американское оружие для обстрела России после того, как президент США Джо Байден отменил запрет на такие удары. В течение нескольких месяцев этот запрет был красной линией, которую Белый дом не пересекал.

"Это был HIMARS"

США разрешили бить по России, но только на территории вблизи северо-восточной Украины и в оборонительных целях. Чернев сообщил, что Украина уничтожила ракетные комплексы С-300 и С-400, не уточнив, сколько их. Россия использовала эти системы для бомбардировки Харькова.

Заявления Чернева об атаке не удалось подтвердить независимо. Но в понедельник появились видео последствий атаки на системы С-300 и С-400. Спутниковые изображения и публикации в социальных сетях свидетельствуют о многочисленных ударах на территории России на выходных.

Чернев - бывший военнослужащий ВСУ, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО. Он участвует в дискуссиях с западными партнерами о поставках и использовании западного оружия.

На видео, появившихся в сети, видно горящую российскую военную технику и клуб серого дыма. По данным The New York Times, кадры сняли неподалеку от Белгорода. Спутниковые изображения Planet Labs показывают дым, поднимающийся над уничтоженной техникой.

Роб Ли, старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики и эксперт по российской армии и современной войне, сказал, что дальность и точность атаки на системы запуска ракет свидетельствуют о том, что использованное оружие было американским.

"Учитывая дальность, тип цели, наличие боеприпасов и изменения в политике администрации Байдена, я думаю, вероятно, что этот удар был нанесен с помощью HIMARS", - сказал он.

Российские блогеры и аналитики сообщили о многочисленных случаях ударов по территории России американскими ракетами с четверга, когда администрация Байдена одобрила их применение.

В субботу военный корреспондент российского государственного телевидения Евгений Поддубный поделился фотографиями найденных на территории России якобы фрагментов американских управляемых ракет. Не удалось независимо проверить, когда и где были найдены фрагменты.

"Туман войны"

Военные аналитики следили, когда Украина применит американское оружие на территории России - и как она это сделает.

Неделями Украина агрессивно лоббировала своих западных союзников, чтобы позволить ей использовать их оружие для ударов внутри России. Отмечалось, что российские войска скапливаются на границе и безнаказанно готовят удары по Украине. И в нем указывалось на срочность возможности поражать самолеты, сбрасывающие так называемые планирующие бомбы с территории России, которые взлетают к целям в Украине, а также наносить удары по военным базам, командным пунктам и складам боеприпасов в России.

"Мы используем каждую встречу и каждый день, чтобы дать нашим воинам больше возможностей. Я благодарен всем партнерам, которые помогают по мере необходимости и вовремя", - написал президент Украины Владимир Зеленский во вторник.

Военные аналитики говорят, что новая способность украинцев наносить удары в России поможет замедлить атаки Москвы через границу.

"Теперь мы можем поражать российские войска на стадии формирования, что уменьшает вероятность подготовки новых наступлений на других участках границы", - заявил директор военно-исследовательской организации "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь.

Россия неоднократно предупреждала западных союзников Украины, что разрешение ударов внутри России будет иметь серьезные последствия.

"Мы хотели бы предостеречь официальных лиц США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. По непонятным причинам они недооценивают серьезность ответа, который могут получить", - заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Россия не уточнила, какими будут эти последствия, хотя на прошлой неделе ее президент Владимир Путин выразил завуалированную угрозу малым европейским странам, отметив, что они "очень густонаселенные".

Подтверждение Чернева того, что американское оружие было использовано для ударов внутри России, является единственным, которое предоставила Украина пока, возможно, из-за беспокойства подлить масла в российскую пропаганду и разжечь еще большую воинственность со стороны России. Украина также готовится к дипломатической инициативе в Швейцарии, чтобы представить свой план урегулирования войны.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США в ближайшие недели не будут пересматривать свою политику относительно запрета нанесения ударов вглубь России. Администрация также запретила Украине запускать по России более мощную ракету большей дальности ATACMS. Украинские чиновники настаивают на расширении разрешений.

"Все российские войска на границе должны быть уничтожены, чтобы не дать им прорваться через границу", - сказал Самусь.

По его словам, публичное разглашение того, как именно используется оружие, маловероятно. "Есть официальные позиции Украины и США. Все остальное - туман войны", - сказал он.

Удары по России западным оружием: последние новости

Напомним, что Соединенные Штаты Америки разрешили удары по РФ своим оружием после принятия аналогичного решения рядом западных стран.

Впоследствии в сети сообщили, что Украина уже наносит удары по Белгородской области с помощью американского оружия. По данным СМИ, во время одного из первых ударов ракетами для HIMARS были поражены пусковые установки и командный пункт С-300/400.

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