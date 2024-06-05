Украине необходимо получить разрешение на удары по российский территории ракетами М39 для реактивных артиллерийских систем HIMARS дальностью хотя бы 100 миль.
Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан. Он напомнил, что на днях были нанесены удары по установкам ПВО С-300/400 в Белгородской области - до них от линии фронта около 60 километров.
По его словам, сейчас американские HIMARS работают с ракетами М31 дальностью чуть больше 80 километров. Если россияне отодвинут технику еще на 20 километров, то украинские войска уже не смогут попасть в нее.
Свитан отметил, что возможность наносить удары ракетами большей дальности позволит поражать позиции оккупантов практически на всей трансграничной зоне, накрывая большие территории.
Удары по России западным оружием: последние новости
Напомним, что Соединенные Штаты Америки разрешили удары по РФ своим оружием после принятия аналогичного решения рядом западных стран.
Впоследствии в сети сообщили, что Украина уже наносит удары по Белгородской области с помощью американского оружия. По данным СМИ, во время одного из первых ударов ракетами для HIMARS были поражены пусковые установки и командный пункт С-300/400.