По его словам, следует иметь возможность бить ракетами большей дальности.

Украине необходимо получить разрешение на удары по российский территории ракетами М39 для реактивных артиллерийских систем HIMARS дальностью хотя бы 100 миль.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан. Он напомнил, что на днях были нанесены удары по установкам ПВО С-300/400 в Белгородской области - до них от линии фронта около 60 километров.

По его словам, сейчас американские HIMARS работают с ракетами М31 дальностью чуть больше 80 километров. Если россияне отодвинут технику еще на 20 километров, то украинские войска уже не смогут попасть в нее.

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Свитан отметил, что возможность наносить удары ракетами большей дальности позволит поражать позиции оккупантов практически на всей трансграничной зоне, накрывая большие территории.

Удары по России западным оружием: последние новости

Напомним, что Соединенные Штаты Америки разрешили удары по РФ своим оружием после принятия аналогичного решения рядом западных стран.

Впоследствии в сети сообщили, что Украина уже наносит удары по Белгородской области с помощью американского оружия. По данным СМИ, во время одного из первых ударов ракетами для HIMARS были поражены пусковые установки и командный пункт С-300/400.

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