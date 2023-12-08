Атака может быть первой в череде регулярных, отметил обозреватель.

Ближайшие дни покажут, является ли ракетный удар утром 8 декабря частью системности. Он может быть одновременно как пробным, так и первым в череде регулярных, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Утром 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине 19 крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555, из которых 14 были уничтожены. В последний раз пуск Х-101/555 осуществлялся 21 сентября. Для пуска было применено, ориентировочно, 7 стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС. То есть, ничего не изменилось в вопросах нагрузки - 1 Ту-95МС, вместо 8 ракет несёт 2-4", - отметил эксперт.

При этом Коваленко назвал этот пуск "странным":

Видео дня

"Если он был ориентирован на энергетическую инфраструктуру, то, опять-таки, терпения не хватило? Ведь погодные условия не соответствуют максимальному эффекту от таких ударов. Или же это была проба пера, с учётом весьма интенсивных экспериментов по траекториям и маршрутам дронов-камикадзе, которые проводились особо рьяно россиянами в ноябре. В любом случае, ближайшие дни покажут, является ли данный пуск частью системности. Ведь он может быть одновременно как пробным, так и первым в череде регулярных".

Ракетный удар утром 8 декабря

Напомним, ранее УНИАН писал, что утром 8 декабря российские войска атаковали Украину, в том числе Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силы и средства ПВО все ракеты, летевшие в направлении столицы, уничтожили еще на подлете к городу, А вот в Павлограде Днепропетровской области были "прилеты".

Вас также могут заинтересовать новости: