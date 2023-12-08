РФ возобновила удары крылатыми ракетами после продолжительной паузы в 79 дней.

Утром 8 декабря российские войска атаковали Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Силы и средства ПВО все ракеты, летевшие в направлении столицы, уничтожили еще на подлете к городу, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"После продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу", - отметил он.

По словам Попко, информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

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"Как вы видите, враг дождался своего времени и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города. Поэтому берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Мы выдержали многочисленные ракетные удары прошлой зимой и верю, что вместе преодолеем любые другие вызовы!" - добавил он.

Обновлено. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, В Киевской области из-за падения обломков сбитых российских ракет есть информация о повреждении частных домов в нескольких громадах.

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