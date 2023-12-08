РФ возобновила удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

В Министерстве внутренних дел рассказали об утреннем ракетном ударе России по территории Украины и ночных обстрелах: есть погибший и пострадавшие.

"Днепропетровская область: враг нанес ракетный удар по Павлограду, 1 человек погиб. Еще 4 человека, по предварительным данным, пострадали. Киевская область: в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть информация о повреждении частных домов в нескольких громадах области", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также по его информации, ночью оккупанты обстреляли Харьковскую и Днепропетровскую области.

"Около 01:00 ночи российские военные нанесли авиаудар по Куриловской общине Купянского района. Поврежден пятиэтажный жилой дом. В результате атаки 1 человек погиб, еще 1 получил ранения. В 03:00 ночи оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. 2 человека пострадали, повреждены по меньшей мере 7 многоквартирных домов и более 20 автомобилей", - проинформировал Клименко, опубликовав видео ликвидации последствий.

Россия атаковала Киев утром 8 декабря

Напомним, как сообщал УНИАН, утром 8 декабря российские войска атаковали Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Силы и средства ПВО все ракеты, летевшие в направлении столицы, уничтожили еще на подлете к городу.

"После продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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