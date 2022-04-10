Двое из них и сейчас готовят на костре еду и поддерживают всех стариков.

Трое братьев из Бучи во время оккупации спасли два десятка местных жителей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Двое из них и сейчас готовят на костре еду и поддерживают всех стариков, которые остались в их многоэтажке. А вот третьего - самого молодого - оккупанты жестоко расстреляли, когда тот нес в укрытие одеяла и продукты. Мужчины хотят похоронить своего брата Дмитрия по-человечески - в гробу и на кладбище, но пока что носят на его могилу во дворе многоэтажки конфеты и сухари.

Резня в Буче

После освобождения Бучи на улицах и в обстрелянных домах тела погибших мирных жителей, у некоторых были связаны руки. Позже стало известно о фактах пыток и изнасилования несовершеннолетних.

Несмотря на то, что уже есть видеодоказательства причастности россиян к жестоким расправам над украинцами, в Кремле отрицают причастность оккупантов к убийствам и казням мирных жителей. Россия называет это"провокацией".

8 апреля, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения.

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